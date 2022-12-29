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Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü

Magazin Haberleri

Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü

Kendall Jenner'ın elbisesine benzer bir kıyafet tercih eden Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü. Transparan elbisesiyle poz veren Samyeli hakkında onlarca esprili yorum yapıldı.

Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, magazin gündeminde sık sık konuşulmayı sürdüren isimlerden.

Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli transparan kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü

50 yaşındaki ünlü isim bu defa giydiği transparan kıyafetiyle dikkat çekti. Defne Samyeli bu kıyafetle dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la pişti oldu. Bu durum da sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü

Geçtiğimiz yıl Met Gala'da Givenchy imzalı elbiseyle adeta büyüleyen dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la Defne Samyeli kıyaslandı. Birçok kullanıcı ikiliden Kendall'ı seçerken Defne Samyeli'nin elbisesinin replika olduğuna vurgu yaptı. Kullanıcılar "İnternetten sipariş ettiğim, eve gelen" tarzında esprili yorumlar yaptı.

Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü

Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Defne Samyeli Magazin Haberler

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