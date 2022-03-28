Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu

Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda genç oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu. Oyuncunun cansız bedenini ise üst katta yaşayan babası buldu.

DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENDİ

Girdiği evde oğlunu yerde hareketsiz halde gören baba, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Erkan Kaledibi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde inceleme yapan ekipler, doğal gaz bağlı ocağın açık olduğunu belirledi.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Erkan Kaledibi'nin, eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi alan, tiyatro oyunlarında ve dizilerde oynayan Erkan Kaledibi'nin cenazesi bugün Serdivan ilçesinde toprağa verilecek. Kaledibi'nin Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Kırgın Çiçekler gibi bazı dizilerde rol aldığı öğrenildi.