TikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatma ameliyatı oldu

TikTok fenomeni Özkan Sağın, Türkiye'de boy uzatma ameliyatı oldu. 1.66'dan 1.76 cm'e ulaşan fenomen, son halini de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

24 yaşındaki genç oyuncu ve TikTok fenomeni Özkan Sağın, 1.66'lık boyundan rahatsız olunca harekete geçti. Boy uzatma ameliyatı olarak 10 cm uzayan genç isim, son haliyle dikkat çekti.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Çektiği eğlenceli videolarla Instagram'da 1 milyon TikTok'ta da 2,5 milyon takipçiye ulaşan Özkan Sağın, ameliyatla 10 cm uzadıktan sonra hasta yatağından bir video yayınlayarak "Ameliyatla 1.66'dan 1.76 olmuşumdur" notunu yazdı. Sağın daha sonra da bir video hazırlayarak öncesi ve sonrası halini paylaştı.

EVDE ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA ÜNLENDİ

Geçtiğimiz sene Haberler.com'un YouTube kanalında Enes Özdemir'in sorularını yanıtlayan Özkan Sağın, fenomenliğe nasıl başladığını anlatmıştı. Eğlence amacıyla çektiği videolarla ünlenen Sağın "Üniversite hazırlık döneminde arkadaşlarımla video çekiyorduk. Okul kapanınca hesabım boş kalmasın diye konuşarak videolar çekmeye başladım ve çok sevildi. Bir anda 25 binden 100 bine ulaştım hemen" demişti.