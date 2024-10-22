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Tesettüre girip adını bile değiştiren Popstar Özlem Güneş açıldı

Tesettüre girip adını bile değiştiren Popstar Özlem Güneş açıldı
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Bir dönem izlenme rekorları kıran Popstar yarışmasında "Dekolte giymem" dediği için jürinin eleştirilerine maruz kalan Popstar Özlem Güneş tesettüre girip adını bile değiştirmişti. Aradan geçen zamanda açılıp saçılan Gürses, eşinden de boşandı. Gürses, açılma nedenini de botoks yaptırmasına bağladı.

Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in oturduğu Popstar Türkiye'ye sesiyle damga vuran Özlem Güneş daha sonra adını da değiştirip tesettüre girmişti.

Tesettüre girip adını bile değiştiren Popstar Özlem Güneş açılıp saçıldı

"YAKLAŞIK BİR AYDIR AÇIĞIM"

Önceki gün sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Güneş, özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Kocasından boşandığını ve tesettürden çıktığını söyleyen Güneş, "Yaklaşık bir aydır açığım ve o yüzden buralarda yokum. Kimseye kötü örnek olmak istemediğimden paylaşımlar yapmıyorum" dedi.

Tesettüre girip adını bile değiştiren Popstar Özlem Güneş açılıp saçıldı

NEDEN AÇILDIĞINI DA ANLATTI

Güneş, açıklamasının devamında ise "Son zamanlarda yaşadıklarımdan mıdır bilmiyorum ama tesettüre zarar veriyordum (botokslar, kremler vs.)... Bunlar tesettüre yakışmayan şeyler. Kim bilir belki bir gün daha sağlam bir imanla tekrar dönerim" ifadelerini kullandı.

İşte Özlem Güneş'in o paylaşımları;

Tesettüre girip adını bile değiştiren Popstar Özlem Güneş açılıp saçıldı

Tesettüre girip adını bile değiştiren Popstar Özlem Güneş açılıp saçıldı

Tesettüre girip adını bile değiştiren Popstar Özlem Güneş açılıp saçıldı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sosyal Medya Özlem Güneş Ünlüler Magazin Yaşam Güneş

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Yorumlar (11)

ahmet:

bize ne ya

53
0
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MÜCAHİD:

Dediği gibi sağlam iman olmayınca başta tesettür de durmaz, her türlü ahlakı rezile de yaşanabilir ve görüyoruz yaşanıyor. O yüzden önce Devletin, gençlere ve çocuklara sağlam iman-islam dersi vermesi gerekiyor.

18
2
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Hakan:

acilmis olmasina ragmen tebrik ederim. islaminnadil guzel temizligini bikerek yanlis yaptigini bilerek ozaman acilmak daha makbul gelnis.insallah tekrar saglam donersin

11
0
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necmettin durmaz:

reklamdan çıkarınız

3
3
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CAN Işık:

Ya bizene yaaa

6
0
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Cafer KILIÇ:

Başka haber yokmu bunları gündeme getirip reklam yapıyorsunuz

5
0
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D:

Allahı razı etmek en üstündür.

4
0
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CAN Işık:

Aç kapa artema paraya göre dönen fırıldak takımı

3
0
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İAN KASHMİR:

imamın dediğini yapacan, yaptığını yapmayacan...

1
0
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Ben Bensiz:

Eeee yani.

0
0
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