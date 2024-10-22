Tesettüre girip adını bile değiştiren Popstar Özlem Güneş açıldı

Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in oturduğu Popstar Türkiye'ye sesiyle damga vuran Özlem Güneş daha sonra adını da değiştirip tesettüre girmişti.

"YAKLAŞIK BİR AYDIR AÇIĞIM"

Önceki gün sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Güneş, özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Kocasından boşandığını ve tesettürden çıktığını söyleyen Güneş, "Yaklaşık bir aydır açığım ve o yüzden buralarda yokum. Kimseye kötü örnek olmak istemediğimden paylaşımlar yapmıyorum" dedi.

NEDEN AÇILDIĞINI DA ANLATTI

Güneş, açıklamasının devamında ise "Son zamanlarda yaşadıklarımdan mıdır bilmiyorum ama tesettüre zarar veriyordum (botokslar, kremler vs.)... Bunlar tesettüre yakışmayan şeyler. Kim bilir belki bir gün daha sağlam bir imanla tekrar dönerim" ifadelerini kullandı.

İşte Özlem Güneş'in o paylaşımları;