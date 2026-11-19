Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sürücünün damperini açık unuttuğu kamyonun kasası üst geçide çarptı.

SÜRÜCÜLER UYARMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Tahılalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyon, damperi açık halde trafikte ilerledi. Durumu fark eden diğer sürücüler, arkasından giderek sürücüyü uyarmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Önünde seyreden damperi açık kamyona yetişmeye çalışan bir sürücü, bir yandan yol üstündeki arkadaşlarını arayarak kamyonu durdurmalarını isterken diğer yandan da cep telefonuyla kayıt aldı. Bir süre ilerleyen kamyon, hızla üst geçide çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken görüntüleri çeken sürücünün, "Vurdu, yetişemedik. Damperliyi açık unutmuş. Selektör ile uyarmaya çalıştık ama yetişemedik" dediği gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı