Haberler

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem izdivaç programıyla tanınan Hanife Gürdal, tesettürü bırakmasının ardından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Gürdal, kendisine yöneltilen eleştirilere sert sözlerle karşılık verdi.

Yıllar önce katıldığı izdivaç programıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Hanife Gürdal, aldığı kararla tesettürü bırakmış ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etmişti.

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

"BEN AÇTIM, SEN DE BAKMAYIVER"

Tesettürden çıktıktan sonra yaptığı cesur paylaşımlar nedeniyle eleştirilen Gürdal, kendisine yöneltilen yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Gürdal, "Sen ahlaklı, düzgün bir insan olduktan sonra mememin kenarını da görmeyiver. Ben açtım, sen de bakmayıver madem" sözleriyle tepkilere isyan etti.

İşte o pozlarından birkaçı;

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Örgüt resmen dağıldı! İşte 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı

Örgüt resmen dağıldı! İşte teslim olan teröristlerin sayısı
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız

Türkiye'nin büyüyen 2 sorunu için net konuştu: Kökünü kurutacağız
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler

"Beni beddualar bu hale getirdi" diyor
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
İşte 'Çocuklarımla aynı şeyi yiyecekler' diyen Sedat Peker'in hazırlattığı koliden çıkanlar

"Çocuklarımla aynı şeyi yiyecekler" dedi! İşte o koliden çıkanlar
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Kardeşi o eleştiriyi görünce çılgına döndü
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış

Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Veliaht Prens'i resmen tehdit etmiş
'Casperlar' operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış

Yazışmalar ortaya çıktı! Casperlar sormuş, polis tek tek yanıtlamış
160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti

160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti
Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular

Görüntü dün Türkiye'de kaydedildi
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sadece 8 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Uyandığında dişleri yoktu! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi'ne adını altın harflerle yazdırdı
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış

2 kadını katleden caninin bahanesi kan dondurdu
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Ekonomik kriz nedeniyle vekillerin emekli maaşını kaldırdılar

Vekiller aldıkları haberle sarsıldı! Gözlerinin yaşına bakmadılar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVEFA:

siyah ve beyazın farkı kadar güzel olmuş!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Aferim. Güzellikler saklanmamalı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi'ne adını altın harflerle yazdırdı
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış

2 kadını katleden caninin bahanesi kan dondurdu
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Ekonomik kriz nedeniyle vekillerin emekli maaşını kaldırdılar

Vekiller aldıkları haberle sarsıldı! Gözlerinin yaşına bakmadılar