Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Yıllar önce katıldığı izdivaç programıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Hanife Gürdal, aldığı kararla tesettürü bırakmış ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etmişti.

"BEN AÇTIM, SEN DE BAKMAYIVER"

Tesettürden çıktıktan sonra yaptığı cesur paylaşımlar nedeniyle eleştirilen Gürdal, kendisine yöneltilen yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Gürdal, "Sen ahlaklı, düzgün bir insan olduktan sonra mememin kenarını da görmeyiver. Ben açtım, sen de bakmayıver madem" sözleriyle tepkilere isyan etti.

İşte o pozlarından birkaçı;