Tecavüze uğradığı gerekçesiyle şarkıcı Kurtuluş Kuş'tan şikayetçi olan genç kız: Bakireyim dedim, zorla tecavüz etti

Sevmedim Deme, Beni Bu Geceden Öldür, Nabız, İçime Ata Ata gibi şarkılarıyla popüler olan Kurtuluş Kuş, bu sefer cinsel istismar iddiasıyla gündeme geldi. Konser için Aydın'a giden şarkıcının İzmirli bir kadın hayranına otelde tecavüz ettiği ileri sürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yeni Asır'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki B.Ö., genç şarkıcıyla iletişime geçerek davet üzerine Aydın'daki konsere gitti. İzmir'den Aydın'a giden genç kız, şarkıcının alkollü olmasından yararlanarak kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

"BAKİREYİM DİYE YALVARDIM AMA ZORLA TECAVÜZ ETTİ"

Şikayetin ardından ifadesine başvurulacak olan Kurtuluş Kuş tarafından mağdur edildiği ve hayatının karardığını söyleyen genç kız, "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi.

KURTULUŞ KUŞ EVLİLİK VAADİNDE BULUNMUŞ

Tecavüzün ardından Kurtuluş Kuş'un "Sonra belki evleniriz. Ağlama, hadi git" dediğini anlatan genç kız, "Babamın başı belaya girmesin diye anlatmayacaktım ama durgunluğumdan şüphelenince anlatmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

AVUKAT: KURTULUŞ KUŞ'UN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

B.Ö.'nün avukat Fatih Seyfikli, ellerinde her türlü rapor ve ifadelerin bulunduğunu söyleyerek "Kendisine sanatçı diyen Kurtuluş Kuş'un hukuk çerçevesi içinde asla peşini bırakmayacağız. 21 yaşındaki bir genç kızın hayallerini çalmanın bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.