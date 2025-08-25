Tatile doymadı! Sinem Kobal'dan 'Kim der iki çocuk annesi' dedirten poz

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğini sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, tatil paylaşımlarıyla gündem oldu. İki çocuk annesi Kobal'ın fit görüntüsü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

2014 yılında ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2015'te ilk kez el ele görüntülenmiş ve ilişkilerini duyurmuştu. 14 Mayıs 2016'da Ayvalık Cunda Adası'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlenen çift, 2020'de kızları Lalin'i, 2022'de ise Leyla'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

BOŞANMA İDDİALARI YALANLANDI

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan "boşanma" söylentileri, çiftin hayranlarını şaşırtmıştı. Ancak iddialar, Sinem Kobal'ın doğum gününde eşi Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı mutlu kareyle çürütüldü. İkilinin samimi görüntüleri, evliliklerinde herhangi bir sorun olmadığını gözler önüne serdi.

TATİL POZUYLA TAKİPÇİLERİNİ SELAMLADI

Şu sıralar ailesiyle tatilde olan Sinem Kobal, yeşil bikinisiyle verdiği pozlarını Instagram'dan paylaştı. 37 yaşındaki oyuncunun doğumlara rağmen koruduğu fit vücudu gören takipçileri, "Kim der iki çocuk annesi" yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.

Zarif fiziği ve enerjik görüntüsüyle beğeni toplayan ünlü oyuncuya, sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar geldi. "Bu kadının hiç mi kötü pozu olmaz?", "İki çocuk annesi olduğuna inanmak zor", "Yıllar geçse de hiç değişmiyor" gibi ifadelerle güzelliğine vurgu yapan takipçiler, Kobal'ın formunu korumasını takdirle karşıladı.