Tatilde aşka gelen Tuvana Türkay ve İzzet Antebi, öpüşürken görüntülendi

İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, sosyal medya hesabından Antebi ve Çağla Şıkel'in mesajlaşmalarını yayınladı. Mesajlarda Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği ünlü mankenin de "Bütün gece aklım sendeydi" yazdığı görüldü. Bu konu hakkında sessiz kalan Antebi, şimdilerde oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile aşk yaşıyor.

PLAJDA SAMİMİ ANLAR

Habertürk'te yer alan habere göre, ilişkileri dolu dizgin devam eden çift, bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün Cennet Koyu'nda görüntülenen ikili, plajda samimi anlar yaşadı. Bot üzerinde güneşlenen çift, bir ara öpüşürken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının görüntü aldıklarını fark eden Antebi ve Türkay, gülümseyerek el salladı.