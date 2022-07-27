Tatilde aşka gelen Deniz Baysal, eşini öpücüklere boğdu - Haberler

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Tatilde aşka gelen Deniz Baysal, eşini öpücüklere boğdu

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile tatilde aşka geldi. Çeşme'de tatil yapan çift, plajda öpüşürken objektiflere takıldı.

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, 3 yıl önce Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Habertürk'te yer alan habere göre, siyah bikini tercih eden 31 yaşındaki güzel oyuncu Deniz Baysal, fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Denize girmeden önce plajda görüntülenen ikili, romantik anlar yaşadı. İskelede duran ikili, birbirini öpücüklere boğarak aşk tazeledi. Birlikte denize giren çift, biraz yüzdükten sonra localarına geçerek güneşlendi.

Tatilde aşka gelen Deniz Baysal, eşini öpücüklere boğdu

Tatilde aşka gelen Deniz Baysal, eşini öpücüklere boğdu

Tatilde aşka gelen Deniz Baysal, eşini öpücüklere boğdu

Tatilde aşka gelen Deniz Baysal, eşini öpücüklere boğdu

Tatilde aşka gelen Deniz Baysal, eşini öpücüklere boğdu

Tatilde aşka gelen Deniz Baysal, eşini öpücüklere boğdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Deniz Baysal Teşkilat Cinsellik Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

CAN:

buda bize ders veren devlet televizyonumuz ve onun seçmiş oldugu sanatçılar ulu orta her yerde. gerçektende doğru söylenmiş bir söz var çıplaklık medniyetse hayvanlar bizden daha medeni.çıplaklığı medeniyet gibi görüp çıplaklığı eleştirenleri yobaz sananların hepside sapıktır

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