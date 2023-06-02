Tatil sezonunu açarak bikinili pozlarını paylaşan Demet Özdemir, fiziğiyle hayran bıraktı

Başrol olduğu Adım Farah dizisi sezon finaline giren Demet Özdemir, soluğu tatilde aldı. Kız arkadaşlarıyla tatile çıkan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından pembe bikinili pozlarını paylaştı. Özdemir'in kusursuz fiziğiyle de görenleri hayran bıraktı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı Adım Farah dizisinin final yapmasının ardından tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu tatilinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

PEMBE BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, havuz başında pembe bikinisiyle pozlar verdi. Kız arkadaşıyla tatil yapan Özdemir, fotoğraflarını da 15,9 milyon hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda 8 aylık eşi Oğuzhan Koç ile Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Birbirinden bir şey talep etmeyen ikili, arkadaş kalmayı tercih etti. Koç ile kaldığı evden ayrılan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde eski eşinin evine gitmiş ve kalan son eşyalarını almıştı.