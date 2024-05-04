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Tarkan, Sokak Hayvanlarına Destek Verdi

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Kocaeli Valiliği'nin belediyelere gönderdiği yazıda yer alan 'Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün' ifadesine tepki gösteren ünlü sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sokak hayvanlarına destek verdi.

Kocaeli Valiliği'nin belediyelere gönderdiği bir yazıda "Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün" ifadesinin yer alması kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

Ünlü sanatçı Tarkan da bu tartışmaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dahil oldu.

"BİZE KATLİAMLAR DEĞİL ÇÖZÜMLER YAKIŞIR"

Ünlü şarkıcı yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil. Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek.

Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır"

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Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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