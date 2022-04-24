Taner Ölmez'den Kızı Zeynep'le İlk Paylaşım

Babalık sevinci yaşayan ünlü oyuncu Taner Ölmez, son olarak ise kızı Zeynep'le yatakta uzanırken çekilen bir fotoğrafını ilk kez takipçileriyle paylaştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyen oyuncu, bu karelerine "23 Nisan kutlu olsun" mesajını yazdı.

Sosyal medya hesabında 2.1 milyon takipçisi bulunan Taner Ölmez'in bu gönderisine, başta Bartu Küçükçağlayan, Öykü Karayel ve Erkan Avcı gibi ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden "Ne güzel kare" gibi yorumlar yağdı. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede 110 bin beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Taner Ölmez kariyerini, baba oluşunu ve hakkında bilinmeyenleri Hakan Gence'nin 'Sıkı Muhabbet'inde anlattı.

NURİ BİLGE CEYLAN FİLMİ GİBİ OLDUK!

Baba olmayı tarifsiz bir duygu olarak nitelendiren Taner Ölmez, "Aslında beni kan tutar, doktor da biliyordu bunu. O yüzden bebek benim görebileceğim bir durumdayken 'Bakmak ister misin' diye sordu. Sadece 'Ay ay ay' diyebilmişim. Daha sonra yalnız kaldığımızda ise Nuri Bilge Ceylan filmi gibi bebekle birbirimize bakıyorduk. Konuşma yok, öyle birbirimize bakıyoruz... Tam bir 'arthouse'..." dedi.

NEŞET ERTAŞ ROLÜ BANA TEKLİF EDİLDİ AMA

'Medcezir' dizisinden sonra benzer işlerin teklif edildiğini söyleyen Ölmez, "Hepsi aynı roldü. İstemedim. Mesela Neşet Ertaş'ı oynamayı isterdim ancak onu oynayabilecek kabiliyette değilim. Çünkü onun alameti farikası enstrümandaki virtüözlüğü. Bana da rol teklif edildi ama oynayamayacağımı söyledim" diye konuştu.

'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' yeni bölümüyle her cuma saat 14.00'te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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