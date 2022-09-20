Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası! Hesap sahte çıktı

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı yürüyüşe destek verdiği iddia edildi. Ünlü oyuncunun Twitter hesabından "Çocukları bunlara yem etmeyin! İlmek ilmek işliyorlar. Gökkuşağı her yerde! Olması gereken yer gökyüzü. Onlara gerçek Türk kahramanlarımızı anlatın" diye paylaşımı birçok magazin sayfası ve haber sitelerinde yer aldı.

Ünlüler adına açılan sahte hesaplara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu konudan en çok muzdarip olan isim ise Tamer Karadağlı. Ünlü oyuncu adına atılan bir tweet yine gündem oldu.

LGBT+ KARŞITI MİTİNGE DESTEK VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde, "Karşıyım Arkadaş. Çocuklarımıza bu dayatmaları yapanlara, Türk aile sistemini bozmaya çalışanlara, çocuklarımızın ahlakını bozmaya çalışanlara karşıyım" tweetini atan hesabın Tamer Karadağlı'ya ait olduğu öne sürüldü. İddia, haber sitelerinde de yer aldı.

Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası

"TWİTTER HESABIM YOKTUR"

Geçtiğimiz aylarda Tamer Karadağlı'nın bu tarz paylaşımda bulunduğu iddia edilmişti. Anca ünlü oyuncu resmi Instagram hesabından bir açıklama yaparak, herhangi bir Twitter hesabı olmadığını söylemişti.

Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası

Bu paylaşımın da yine Tamer Karadağlı'ya ait olmayan bir hesap üzerinden yapıldığı görüldü. Hesabın profil bilgilerinde de zaten "NotAccountPage" (Sayfa hesaba ait değil) yazısı dikkat çekiyor.

Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası

Karadağlı'ya ait olduğu öne sürülen paylaşımlar;

Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası

Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası

Doğruluk Kontrolü
"Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası"
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

""Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddia edildi. Ancak witter hesabı Tamer Karadağlı'ya ait değil. Tamer Karadağlı'nın Twitter hesabı yok.""

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Tamer Karadağlı LGBT Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Ütopik Yorumcu:

ne olmuş yani yazan kişide o kadar güzel yazmış ki helal olsun gidin gizli gizli ne yaparsanız yapın kimseyi ilgilendirmez ama topluma lanse edip ahlak kurallarıyla oynarsanız o iş olmaz

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title