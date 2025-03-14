Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tamer Karadağlı, şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Karadağlı şimdi de kızı Zeyno ile gündeme geldi.

KIZI YARIŞMADA İKİNCİ OLDU

Karadağlı'nın Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen Zeyno şimdilerde 18 yaşında kocaman bir genç kız... Küçük yaştan beri piyano ile ilgilenen Zeyno, katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano yarışmasında ikinci oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEBRİK

Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi olan Zeyno Karadağlı'yı babası sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tebrik etti. Kızının fotoğrafını paylaşan Karadağlı, "Tebrik ediyorum canım kızım. Yolun hep açık başarıların her daim senle olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Karadağlı'nın o paylaşımı;