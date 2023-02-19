Taha'yı enkaz başında bekleyen CZN Burak'tan yürek burkan paylaşım: Benim güzel kardeşim

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Hatay'da yakalanarak enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın cansız bedenine 12 gün sonra ulaşıldı. . Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Duymaz'ın olduğu enkazın başında saatlerdir bekleyen CZN Burak'ın yaptığı paylaşım ise duygulandırdı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın çökmesiyle 40 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatay'da yaşayan ve çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kız kardeşi de enkaz altında kaldı. İki kardeşin cansız bedenleri depremin 12. gününde enkaz altından çıkarıldı.

"BENİM GÜZEL KARDEŞİM"

Depremin ilk gününden itibaren Taha'nın bulunduğu enkazın başından yardım isteyen ve arama çalışmalarına destek veren CZN Burak, fenomenin ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşıma yaptı. CZN Burak, "Benim güzel kardeşim" sözüyle bitirdiği paylaşımında Taha Duymaz'ın zorbalığa uğradığı için yayınladığı açıklamasına yer verdi.

"KEŞKE GÖRSEYDİN"

Taha'nın ölümüne üzülen CZN Burak, son olarak "Herkesin seni ne kadar çok sevdiğin keşke görseydin kardeşim" notunu düştüğü bir video yayınladı.