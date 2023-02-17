Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı iddiası! Son açıklama enkaz başındaki Derya Uluğ'dan geldi: Eşyaları var ama cansız bedeni yok

Şarkıcı Derya Uluğ, günlerdir enkaz altında olan Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldığı iddiasını yalanladı. Duymaz'ın kardeşinin cansız bedenine ulaşıldığını ve fenomenin de bel çantası ile kimliğinin bulunduğunu söyleyen Uluğ, "Taha'ya ulaşılmadı ama sağ çıkması imkansız" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Hatay'da yaşayan ve çektiği yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşleri de depremde enkaz altında kaldı.

"MELEK'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, TAHA'NIN EŞYALARI BULUNDU"

Duymaz ve kardeşlerinin bulunduğu enkazın başında olan şarkıcı Derya Uluğ, Haberler.com'a yaptığı açıklamada Melek Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldığını Taha Duymaz'ın da bel çantası ile kimliğinin bulunduğunu söyledi.

"TAHA'YA ULAŞILMADI AMA SAĞ ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Instagram hesabından da bir paylaşım yapan şarkıcı "Az önce Taha'nın kardeşi Melek'in cenazesine ulaşıldı. Taha'nın bel çantası, kimliği çıktı, ablasının ellerindeydi... Perişanlar gözlerimle gördüm. Ellerini tuttum, ciğerim söküldü. Taha'ya ulaşılmadı ama sağ çıkması imkansız gibi. Çok üzgünüm tarif edemiyorum" dedi.

TAHA DUYMAZ'LA İLGİLİ İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Günlerdir müjdeli bir haber beklenen Taha Duymaz ve ailesiyle ilgili sosyal medyada bazı iddialar ortaya atılmıştı. Taha Duymaz'ın cansız bedeninin günler önce enkazdan çıkarıldığı ancak abla Semiha Duymaz'ın sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için sakladığı iddia edildi. Duymaz'ın ablasının AFAD görevlilerine yanlış adres verdiği de iddialar arasında yer alıyordu. Günlerdir Twitter'da gündem olan iddiaların ardından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından cevap veren abla, isyan etmişti.

ABLASI İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Instagram hesabından açıklama yaparak sitem eden abla Semiha Duymaz, "Bu durumda acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi klavye başına geçip oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. tek dileğim Allah size yaşatmasın. Bu zamana kadar sustum, acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünde yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim, benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar. Burada her çıkan cesede bakmaktan psikolojimi anlayamazsınız. Onlardır diye bir umutla ya ölü ya diri ama siz bu duyguyu, acıyı hissedemezsiniz. Dilerim Allah'tan bu boş konuşan 'saklıyor' diyen insanlar 'prim yapıyor' diyen klavye delikanlılarına Allah size yaşatmasın dilerim" demişti.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te Hatay Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 7 kız 5 erkek kardeşi olan Duymaz, maddi imkanlar yüzünden 4. sınıfta okulu bırakmıştır. Sosyal medya hesabından yayınladığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'ın en büyük hayali aşçı olabilmekti.