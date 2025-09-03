Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Survivor yarışmasıyla tanınan Kardeniz Kılıç'ın amcasının kızının boşandığı kocasıyla nikâh masasına oturduğu ortaya çıktı. Aile bireylerinin bu nedenle düğüne katılmadığı iddia edildi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Kardeniz Kılıç, bu kez özel hayatıyla gündemde.

Geçtiğimiz şubat ayında Hollanda'da romantik bir evlilik teklifi alan Kılıç, o anları takipçileriyle paylaşmış ancak fotoğraflarda eşinin yüzünü gizleyerek merak uyandırmıştı. Binlerce beğeni alan o kareler magazin gündemine oturmuştu.

İZMİR'DE NİKÂH MASASINA OTURDU

Ünlü fenomen, hayatını Mahir Bektaş ile birleştirdi. İzmir'de düzenlenen düğünde iki farklı gelinlik giyen Kılıç'ın heyecanı gözlerden kaçmadı. Nikâhta yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da yer aldı. Kalaycıoğlu törenden paylaştığı bir kareye "Ağlayacağım" notunu düşerek Kılıç'a desteğini gösterdi.

AİLE KATILMADI, BOMBA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak düğünün perde arkasında herkesi şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Kılıç, amcasının kızının boşandığı eşiyle nikâh masasına oturdu. Aile bireylerinin bu nedenle düğüne katılmadığı öğrenildi.

Bu gelişme sosyal medyada gündem olurken, fenomen ismin hayranları arasında da büyük yankı uyandırdı.