Haberler

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı
Haber Videosu

Dün akşam İzmir'de dünyaevine giren Survivor yarışmacısı ve sosyal medya fenomeni Kardeniz Kılıç'ın eşinin kimliği bugün netlik kazandı. Kılıç'ın, amcasının kızının boşandığı eşiyle evlendiği iddia edildi. Aile bireylerinin bu nedenle düğüne katılmadığı öğrenildi.

Survivor yarışmasıyla tanınan Kardeniz Kılıç'ın amcasının kızının boşandığı kocasıyla nikâh masasına oturduğu ortaya çıktı. Aile bireylerinin bu nedenle düğüne katılmadığı iddia edildi.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin eski eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Kardeniz Kılıç, bu kez özel hayatıyla gündemde.

Geçtiğimiz şubat ayında Hollanda'da romantik bir evlilik teklifi alan Kılıç, o anları takipçileriyle paylaşmış ancak fotoğraflarda eşinin yüzünü gizleyerek merak uyandırmıştı. Binlerce beğeni alan o kareler magazin gündemine oturmuştu.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin eski eşiyle evlendiği ortaya çıktı

İZMİR'DE NİKÂH MASASINA OTURDU

Ünlü fenomen, hayatını Mahir Bektaş ile birleştirdi. İzmir'de düzenlenen düğünde iki farklı gelinlik giyen Kılıç'ın heyecanı gözlerden kaçmadı. Nikâhta yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da yer aldı. Kalaycıoğlu törenden paylaştığı bir kareye "Ağlayacağım" notunu düşerek Kılıç'a desteğini gösterdi.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin eski eşiyle evlendiği ortaya çıktı

AİLE KATILMADI, BOMBA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak düğünün perde arkasında herkesi şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Kılıç, amcasının kızının boşandığı eşiyle nikâh masasına oturdu. Aile bireylerinin bu nedenle düğüne katılmadığı öğrenildi.

Bu gelişme sosyal medyada gündem olurken, fenomen ismin hayranları arasında da büyük yankı uyandırdı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melek Mosso'ya Kastamonu'da 'giyinmeden gelmiş' eleştirisi

Melek Mosso konseri belediyeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.