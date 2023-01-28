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Survivor'dan dönen Berdan Mardini'nin yemek yediği anlar alay konusu oldu

Magazin Haberleri

Adada açlık ve sıcağa dayanamayarak Survivor 2023'ten çekilen Berdan Mardini, Türkiye'ye gelir gelmez kendini yemek yemeğe verdi. Sosyal medyada sık sık yemek yediği videolarla gündeme gelen Mardini'nin iştahlı halleri ise alay konusu oldu.

Büyük bir hevesle gittiği Survivor'da zorlu ada şartları ve açlığa dayanamadığı için yarışmadan çekilen Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü. Ülkeye ayak bastığı andan beri yemek yiyen Mardini, iştahıyla herkesi şaşkına çevirdi.

15 günlük Survivor macerasında 6 kilo veren Mardini, "15 günlük süre zarfında 6 kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım" dedi. Ailesi tarafından sevdiği yemeklerle karşılanan Mardini, verdiği kiloları almak için günlerdir sık sık yemek yiyor. O anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Mardini'nin iştahlı şekilde yemek yediği anlar ise alay konusu oldu.

Survivor'dan dönen Berdan Mardini'nin yemek yediği anlar alay konusu oldu

"1-2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık" diyerek adada hiçbir şekilde yemek verilmediğini söyleyen Berdan Mardini, "Kokonat yemekten sürekli cırcır oldum" diyerek de herkesi güldürdü.

Survivor'dan dönen Berdan Mardini'nin yemek yediği anlar alay konusu oldu

Survivor'dan dönen Berdan Mardini'nin yemek yediği anlar alay konusu oldu

Survivor'dan dönen Berdan Mardini'nin yemek yediği anlar alay konusu oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Berdan Mardini Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Qwe Qwe:

Hep yalan yahu. Ne yani orda ayrılmak istediğini açıkladın ve bitti yarışma senin için. Kaç gün kaldın orda otelde hiç mi birşey yemedin. Hep reklam hep reklam hayatınız ya. Yazık.

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Temel Temel:

Bu Gibi haberlere ihtiyacımız mı var çok önemliymiş gibi neden yayınlarlar ki.

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