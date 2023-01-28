Survivor'dan dönen Berdan Mardini'nin yemek yediği anlar alay konusu oldu

Adada açlık ve sıcağa dayanamayarak Survivor 2023'ten çekilen Berdan Mardini, Türkiye'ye gelir gelmez kendini yemek yemeğe verdi. Sosyal medyada sık sık yemek yediği videolarla gündeme gelen Mardini'nin iştahlı halleri ise alay konusu oldu.

Büyük bir hevesle gittiği Survivor'da zorlu ada şartları ve açlığa dayanamadığı için yarışmadan çekilen Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü. Ülkeye ayak bastığı andan beri yemek yiyen Mardini, iştahıyla herkesi şaşkına çevirdi.

ALAY KONUSU OLDU

15 günlük Survivor macerasında 6 kilo veren Mardini, "15 günlük süre zarfında 6 kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım" dedi. Ailesi tarafından sevdiği yemeklerle karşılanan Mardini, verdiği kiloları almak için günlerdir sık sık yemek yiyor. O anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Mardini'nin iştahlı şekilde yemek yediği anlar ise alay konusu oldu.

"BİRAZ KALSAYDIM BİRBİRİMİZİ YERDİK"

"1-2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık" diyerek adada hiçbir şekilde yemek verilmediğini söyleyen Berdan Mardini, "Kokonat yemekten sürekli cırcır oldum" diyerek de herkesi güldürdü.