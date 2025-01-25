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Survivor'da gerilim tırmandı: Ayşe ve Pınar kavgasına Nagihan Karadere de dahil oldu

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Survivor Türkiye'de Ayşe ve Pınar arasında yaşanan gerginliğe Nagihan Karadere de dahil oldu. Nagihan, Instagram hesabından Ayşe ve Sema'ya sert sözlerle yüklendi.

Survivor Türkiye'de Pınar ve Ayşe arasındaki gerilime Nagihan Karadere de dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nagihan Karadere, Ayşe ve Sema hakkında konuştu.

Survivor Türkiye'de gerilim tırmanıyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Ayşe ve Pınar arasında oyun alanında başlayan gerilim konseyde de sürdü. Pınar oyun alanında yaptığı açıklamada, "Dostları varmış onlarla ilerlermiş. Biz Ayşe'nin dostluk anlayışını seneler önce gördük. Kendisine ablalık yapan Nagihan'ı ilk fırsatında nasıl potaya koydu göndermek için tek kadın olmak isteyen halini hala saklayamayan Ayşe var" dedi.

AYŞE'NİN ADINI VERDİ

Eleme potasında olan ve konseyde açıklama yapan Pınar, "Benim canım dostum Nagi'yi sırtından bıçaklayarak, bulduğu ilk fırsatta potaya sokan Ayşe'yi söylemek istiyorum" diyerek Ayşe'nin adını verdi.

Pınar ile geçen sezon kavga eden Sema ise Pınar'ın Nagihan'ın fanlarının desteğini almak için böyle davrandığını dile getirdi.

NAGİHAN KAOSU KAÇIRMADI

Adada ismi geçen Nagihan Karadere de Instagram hesabından peş peşe paylaşım yaparak şu sözleri sarf etti:

"Bu cümleyi kuracak en son kişi sensin Sema hanım. Zamanında sen Adem'i dışlayıp, adam yerine koymayıp elendikten sonra Adem'in kitlesini görünce 180 derece dönen sen değil miydin de bu cümleyi kuruyorsun? Biraz omurga"

Survivor'da gerilim tırmandı: Ayşe ve Pınar kavgasına Nagihan Karadere de dahil oldu

Survivor'da gerilim tırmandı: Ayşe ve Pınar kavgasına Nagihan Karadere de dahil oldu

Survivor'da gerilim tırmandı: Ayşe ve Pınar kavgasına Nagihan Karadere de dahil oldu

Survivor'da gerilim tırmandı: Ayşe ve Pınar kavgasına Nagihan Karadere de dahil oldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

sanki yarışma değil kavga programı

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