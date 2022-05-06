Survivor All Star'da yaprak dökümü! Sakatlanan Merve Aydın ve Parviz diskalifiye oldu

Survivor 2022 All Star yarışmasının 5 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Oyun sırasında Merve Aydın ciddi bir sakatlık yaşadı. Parkurda koşan Merve birden acı içinde yerde kaldı. Aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde acıyla kendisine yere bırakan Merve'nin haykırışları herkesi gözyaşlarına boğdu.

"TALİHSİZ BİR OLAY YAŞANDI"

Acun Ilıcalı, "Talihsiz bir olay yaşandı. Tarihi bir oyun, tarihi bir galibiyet ama çok iyi biliyorum ki hiçbirinizin umurunda o galibiyet yok. Kendisiyle uzun bir süre konuşurken abisi olarak ona tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan konuşmanın sonunda Merve'yi son bıraktığım nokta iyi bir nokta. Sakatlık çok büyük bir bela olmuş spor hayatınızda. Onun yaşadığı da ağır bir sakatlık" dedi.

"MERVE'NİN MACERASI SONA ERDİ"

Ilıcalı, "Ortopedik sakatlıkların en teselli veren tarafı birkaç ay sonra sağlığa kavuşabilmek. Bu sezon hayatımın en yakın dostlarından birini kaybettim. Yeri olmayacak bir acı. Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi Merve için Survivor macerası sona erdi." ifadelerini kullandı.

PARVİZ DE HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Öte yandan Acun Ilıcalı Parviz'le ilgili de kötü haberi duyurdu. Ilıcalı, "Sağlık ekibimiz aşilinde soru olan Parviz'le ilgili kesin kararı verdi. Biz bu sabah bunun şokunu yaşarken Merve olayıyla sarsıldık. Aldığımız kesin bilgiye göre Parviz Survivor All Star'a devam edemeyecek" dedi.