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Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

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Survivor 2023'ün merakla beklenen ünlüler ve gönüllüler kadrosu netleşti. Yarışmadan peş peşe fragmanlar gelirken şarkıcı Berdan Mardini'nin diğer yarışmacıların aksine takım elbise giymesi dikkat çekti.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023'ün kadrosu ve yayın tarihi netleşti. 15 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak olan yarışmanın fragmanları da dikkat çekti.

Tamamen akıl oyunları üzerine kurulu olacak olan Survivor 2023 yarışmasının kadrosunda yer alacak isimler de yayınlanan fragmanlarla netleşmiş oldu. Yarışmanın ünlüler kadrosunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Zeynep Alkan Murat Eken, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Cansu Tuman yer alıyor. Ünlüler takımının yer aldığı fragmandaki en dikkat çeken olay ise şarkıcı Berdan Mardini'nin diğer isimlerin aksine takım elbise giymesi dikkatlerden kaçmadı. İddialı olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Değişim dışında hiçbir şey kalıcı değildir. Bu sene Survivor benimle çok değişik olacak. Siz de benim gibi heyecanlı mısınız?" diyor.

Yarışmanın çoğunluğu sosyal medya fenomenlerinden oluşan gönüllüler takımı ise Aleyna, Gizem Avcı, Osman Can, Özgür Tunga, Asena, Kardelen, Walison, Buse Plan, Aysu Keskin Elanur, Alper Rende, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Kürşat Juan ve Barış Telli'den oluşuyor.

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

Ecem Altan
Ecem Altan
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Acun Ilıcalı Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

corci:

zinhar izlemem

Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
Sessizce Dinle:

Sen izlemiyorsan, ben izlemiyorsam, biz izlemiyorsak nasıl çıkıyor bu kanal ilk sıralara?

0 3 Yayından Kaldır
Ütopik Yorumcu:

bir avuç boş insan sürüsü

Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
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