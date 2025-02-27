SUCCESSO Defilesi seyirciyi adeta büyüledi

Ottoman's Life Hotel Deluxe ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Emrullah Köroğlu'nun yeni markası SUCCESSO ilk kez modaseverlerle buluştu. Koleksiyon, zarafeti ve modern dokunuşlarıyla büyük beğeni toplarken, Köroğlu'nun özgün tasarımları izleyenlerden tam not aldı.

Moda ve müziğin iç içe geçtiği bu unutulmaz gece, stil sahibi parçalar ve etkileyici koreografisiyle izleyicilere büyüleyici anlar yaşattı. SUCCESSO'nun tanıtımıyla birlikte, Emrullah Köroğlu'nun moda dünyasındaki etkisini daha da güçlendirdiği gözler önüne serildi.