Songül Öden, dizi setinde hava yastıkları patlayan aracın içinde sıkıştı - Haberler

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Songül Öden, dizi setinde hava yastıkları patlayan aracın içinde sıkıştı

Magazinkolik - Magazin
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Başarılı oyuncu Songül Öden, Halit Ergenç ile başrolü paylaştığı Nomen dizisinin setinde kaza sahnesi çekilirken talihsiz ölümden döndü. Kontağı açık bırakılan araç kaza moduna geçince oyuncu içindeyken hava yastıkları patladı. Koltukta sıkışan Öden, karın ve bol bölgesinden darbe alınca hastaneye kaldırıldı.

Yaz sezonunu çalışarak geçiren Songül Öden, Disney Plus'ta yayınlanacak iki dizide birden rol alıyor. Yoğun bir iş temposu olan oyuncu, Melis Sezen ve Halit Ergenç ile başrolü paylaştığı Nomen adlı dizinin setinde korkutan bir kaza geçirdi.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Dizide Halit Ergenç'in eşine hayat veren Öden, kaza sahnesini çekmek için gittiği sette hastanelik oldu. Özer Feyzioğlu'nun yönettiği "Nomen"de kontak açık bırakılınca araç kaza moduna geçti ve aniden airbag açıldı. Koltukta sıkışan, karın ve kol bölgeleri darbe alan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ve taburcu edilen Öden, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı.

ATATÜRK PROJESİNDE DE OYNUYOR

Songül Öden, Nomen dizisinin yanı sıra Aras Bulut İynemli'nin ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdiği Lanistar Medya imzalı "Atatürk" projesinde de oynuyor. Öden, dev prodüksiyonlu dizide Zübeyde Hanım'a hayat veriyor. Ünlü oyuncu yaşadığı talihsiz kazanın ardından Atatürk dizisinin çekimlerine devam ediyor.

Songül Öden, dizi setinde hava yastıkları patlayan aracın içinde sıkıştı

Songül Öden, dizi setinde hava yastıkları patlayan aracın içinde sıkıştı

Songül Öden, dizi setinde hava yastıkları patlayan aracın içinde sıkıştı

Magazinkolik / Magazin

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