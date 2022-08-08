Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü - Haberler

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Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun çekimlerde tercih ettiği renkli kıyafetleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Sivrioğlu'nun kıyafetlerini gören tesettürlü kullanıcılar, "Kaç yıldır tesettürlüyüm bunları ben bile bulamıyorum" yorumunu yaptı.

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi. Çekimlerde renkli takımlar giyen Sivrioğlu, tesettürlü takipçilerinin dikkatini çekti.

"YILLARDIR TESETTÜRLÜYÜM BÖYLESİNİ BULAMIYORUM"

Sivrioğlu, eğlenceli kimliğinin yanı sıra takıları ve tercih ettiği tunik ile bol pantolonlarla adından söz ettirdi. Çekimlerde giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Sivrioğlu, Twitter'da gündem oldu. Ünlü şefin kıyafetlerini gören tesettürlü kullanıcılar, "Yıllardır tesettürlüyüm böylesini ben bile bulamıyorum" yorumunu yaptı.

İşte Somer Sivrioğlu'nun tarzı ve gelen yorumların bazıları...

Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle sosyal medyanın diline düştü

Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle sosyal medyanın diline düştü

Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle sosyal medyanın diline düştü

Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle sosyal medyanın diline düştü

Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle sosyal medyanın diline düştü

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Somer Sivrioğlu MasterChef Magazin Haberler

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