Sokak Ortasında Kıyafetlerini Sattı! Görenler Şoke Oldu - Haberler

'İbo Show'da sergilediği dans gösterileriyle ismini duyuran Didem Kınalı, son dönemde maddi anlamda yaşadığı sıkıntılarla gündeme geliyor.

Kınalı, Haziran 2020'de "çalışamadığı için cipini satışa çıkardığı" haberleriyle adından söz ettirmişti.

"GELİRİM YOK, ZOR DURUMDAYIM"

Kınalı, Mayıs 2021'de yaptığı açıklamada ise koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, "Bir yıldır para kazanamıyorum. E-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti. Dans okulumu kapattım. Hiçbir gelirim yok, zor durumdayım. Hiç gelirim yok. Allah sonumuzu hayreylesin" demişti.

KIYAFETLERİNİ SATIŞA SUNDU

Oryantel Didem, önceki gün Cihangir'de kıyafetlerini sergi haline getirerek, sokak hayvanları için satışa sundu.

Hayvanları çok seven Didem kazancının yarısını Cihangir'deki kedi ve köpeğe harcadığını söyledi. Ünlü oryantal pazar günü erken saatte kalkarak binlerce para harcayarak aldığı kıyafetlerini 50 TL, 100 TL gibi rakamlara hiç düşünmeden gönül verdiği hayvanlar uğruna sattı.

ORYANTAL DİDEM KİMDİR?

Didem Kınalı (d. 6 Haziran 1986; Gaziosmanpaşa, İstanbul) Türk oryantal.

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman (Çingene) mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi.

Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hala okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.

İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Başarılı oryantal 1,62 boyundadır.

Snob Magazin / Magazin