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Siyah kuğu Wilma! Dantelli mini elbisesi ve şemsiyesiyle göz kamaştırdı

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International Top Model yarışmasının sunuculuğunu yapan Wilma Elles, siyah dantel detaylı mini elbisesi ve şapkasıyla göz kamaştırdı.

Birçok ünlü yapımda rol alan Alman asıllı Türk oyuncu Wilma Elles, International Top Model yarışmasına tarzıyla damga vurdu. Güzel oyuncu siyah dantel detaylı mini elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

"HARİKA ELBİSEME HERKES BAYILDI"

Ünlü oyuncunun zarif güzelliğini yansıtan tasarım, İtalya barok döneminden esinlendi. Dantel işlemeli elbisesi ile şıklığını bir kez daha kanıtlayan Wilma Elles, gecede iddialı tarzı ve doğallığıyla davetlilerden tam not aldı. Instagram hesabından "Harika elbiseme herkes bayıldı" notuyla paylaşım yapan Elles'in pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Siyah kuğu Wilma! Dantelli mini elbisesi ve şemsiyesiyle göz kamaştırdı

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

İstiklal caddesinde patlama haberini yarışmanın bitiminde öğrenen Elles, "Çok üzgünüm, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Siyah kuğu Wilma! Dantelli mini elbisesi ve şemsiyesiyle göz kamaştırdı

Siyah kuğu Wilma! Dantelli mini elbisesi ve şemsiyesiyle göz kamaştırdı

Siyah kuğu Wilma! Dantelli mini elbisesi ve şemsiyesiyle göz kamaştırdı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Wilma Elles İtalya Magazin Haberler

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