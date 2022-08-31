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Sınırları zorlayan İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı

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Sınırları zorlayan İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı

Son zamanlarda sahnede tercih ettiği kostümlerle adından sıkça söz ettiren İrem Derici, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Manisa'da sahne aldı. Sahneye saten kırmızı elbisesiyle çıkarak görenleri hayran bıraktı.

Şarkılarıyla ve Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren İrem Derici 30 Ağustos Zafer Bayramı için Manisa'da konser verdi.

"KIRMIZI BENİM RENGİMDİR"

Ünlü şarkıcı konserinde saten kumaş kırmızı bir elbise tercih etti. Sahneden fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan Derici, "Kırmızı benim rengimdir, aksini iddia eden de renk körüdür" dedi. Bunun üzerine ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

İşte İrem Derici'nin iddialı elbisesiyle verdiği pozlar...

Sınırları zorlayan İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı

Sınırları zorlayan İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı

Sınırları zorlayan İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı

Sınırları zorlayan İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı

Haberler.com / Miray Kaya - Magazin

İrem Derici Instagram Magazin Haberler

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