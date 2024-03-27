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Sinem Kobal'ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı

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2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve vaktini kızları Lalin ile Leyla'ya ayıran Sinem Kobal'ın Ömer setinden yaptığı paylaşım heyecanlandırdı.

Evlendikten sonra hiçbir dizi ve filmde rol almayan oyuncu, 3 yaşındaki kızıyla Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin setini ziyaret etti. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın set misafiri olan Sinem Kobal, o anları da "Dayıyı ziyaret" notuyla Instagram hesabından yayınladı. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Kobal, aynı zamanda Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı ile de yakın arkadaş.

Sinem Kobal'ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı

Sinem Kobal'ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı

Sinem Kobal'ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı

Sinem Kobal'ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı

Sinem Kobal'ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Sinem Kobal Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Sinem Kobal kim ki heyecan yaratıyormuş dizi setinde!

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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