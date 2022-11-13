Şimdiden heyecan dorukta! Ebru Şahin bomba bir projeyle dönüyor

Hercai ve Destan dizisiyle kariyerinde başarılı bir grafik çizen Ebru Şahin, Çağatay Ulusoy'un jigoloyu canlandıracağı Centilmen filmiyle dönüş yapıyor.

Son olarak Destan dizisinde yer alan ve performansıyla göz dolduran Ebru Şahin, Cedi Osman'la nihak masasına oturmuştu. Dizinin final yapmasının ardından eşiyle Amerika'ya giden güzel oyuncunun yeni projesi belli oldu.

ADRESİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre OGM Pictures'la 1 yıllık anlaşma imzalayan Ebru Şahin Netflix'te yayınlanacak olan"Centilmen" filmiyle anlaştı. Ebru Şahin, merakla beklenen filmde yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'la partner olacak.

JİGOLONUN AŞIK OLACAĞI KIZI CANLANDIRACAK

Onur Bilgetay'ın yöneteceği, Deniz Madanoğlu'nun ise yazdığı filmde arkadaşıyla beraber jigololuk yapan bir adamın bir genç kıza aşık olmasıyla değişen hayatı etkili bir dille anlatılacak.