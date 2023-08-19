ŞİLE FESTİVALİNDE YILDIZ YAĞMURUI!...

Türkiye’nin parlayan yıldızı Şile, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde müziğin, sanatın ve kültürel etkinlikler ile dolu bir haftayı yaşamaya devam ediyor…

14 Ağustos Pazartesi günü festival korteji ile başlayan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, konserleri ve renkli etkinlikleriyle tüm gözleri üzerine çekti.

İstanbul'un kalbinin attığı bu heyecan dolu günlerde konserler festivale damga vurdu. Festivalin ilk gününde sevilen pop müzik sanatçısı Emre Altuğ'un muhteşem performansıyla başladı. Emre Altuğ'un en sevilen şarkıları ve sahne şovları, izleyicileri coşturarak festivalin muhteşem açılışını yaptı.

Müzik dolu etkinlikler 15 Ağustos Salı günü de devam etti. Ritüelleriyle Şile Bezi etkinliği el sanatlarının ve modanın buluştuğu bir etkinlik sunarken, "150 Yıllık Bir Mirasın Hikayesi" söyleşileri de katılımcıları büyüledi.

Kültürel etkinlikler ile dolu günün gecesinde ise farklı tarzı ile dinleyicileri büyüleyen Rubato sahne aldı. Şile Meydanı'nı dolduran binlerce dinleyici, Rubato'nun şarkıları ile coştu.

Can Gox ve Adamlar Aynı Gece Sahnede

16 Ağustos Çarşamba günü ise gençlerin en sevdiği gruplar arasında yer alan Madrigal muhteşem bir konser verdi. Madrigal yeni ve eski şarkılarını seslendirirken, izleyiciler de sevilen gruba eşlik etti.

Festival tüm hızıyla sürerken, 17 Ağustos Perşembe akşamı sahnede Can Gox ve Adamlar vardı. Farklı yorumu hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atan Can Gox'un ardından son dönemin en sevilen gruplarından Adamlar sahneye çıktı. Gençlerin sevgilisi Adamlar, hit şarkılarıyla muhteşem bir performans sergileyerek festivalde eğlenceyi doruklara çıkardı.

Murat Dalkılıç Sahnede Coştu

18 Ağustos Cuma günü dokuma sanatçısı ve tasarımcı Fırat Neziroğlu'nun deniz üstünde gerçekleştirdiği "Yıldızlara Nakşetmek" adlı dokuma performansı izleyenleri büyüledi.

Eşsiz performansın ardından ise önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un katılımıyla Kültürel Mirasın Yeni Koruyucuları Ödülleri sahiplerini buldu. Dokumacılık eğitimlerini tamamlayan dokumacılara ustalık belgeleri İstanbul Milletvekili Murat Kurum ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından verildi.

Festivalde Cuma akşamı sahne alan Murat Dalkılıç ile enerjiyi en üst seviyeye çıkardı. Festival alanını dolduran binlerce kişi, Murat Dalkılıç'ın şarkılarıyla coşarak dans etti.

Festival 19 Ağustos Cumartesi akşamı Oğuzhan Koç ve enerjik sahne performansı ve 20 Ağustos Pazar günü ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ı ağırlamaya hazırlanıyor.