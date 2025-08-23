Silahlı saldırı sonrası Çakal'dan ilk açıklama: Sağlığım yerinde

Tekirdağ'daki festival sonrası silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralanan rapçi Emirhan Çakal, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamasını yaptı. 'Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde' diyen sanatçı, hayranlarına teşekkür ederek sahne projeleriyle anılmak istediğini vurguladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konser sonrası uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanmıştı.

İlk müdahalesi Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yapılan sanatçı, daha sonra İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alınmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Çakal, olaydan birkaç saat sonra sevenlerinin merakını giderecek bir açıklama yaptı.

"BEN İYİYİM, YÜRÜYEBİLİYORUM"

Sanatçı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Değerli sevenlerim, herkese selamlar. Öncelikle merak eden, arayan soran herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm. Kendimi sahne show'larına adamış biri olarak tek isteğim; yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberler ile değil.

Beni, size ilkleri yaşattığım sahnelerimden hatırlayın isterim. Tek dileğim; bu yolda vereceğim konserlerde iyi anılarla anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek. Türkiye'de başlayan bu yolculuğu globalde ve dünya çapında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum. Her zaman sevgiyle, saygıyla."

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Çakal'ın bacağına saçma isabet etmesine neden olan şüpheli Faik Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayda kullanılan havalı tüfek ve 67 adet saçma da ele geçirilmişti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
