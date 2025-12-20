Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Miss Turkey Organizasyonu'nda 43'üncü etkinlik gerçekleştirildi. Binlerce genç kadının başvurduğu yarışmada 130 kişi ön elemeyi geçerek jüri karşısına çıktı. Önceki gün yapılan jüri değerlendirmesinin ardından yalnızca 20 finalist finale kaldı.

Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek olan 2025 Türkiye Güzeli, Sıla Saraydemir oldu.

Jüri üyeleri Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy'dan oluşuyordu.

Sıla Saraydemir'i ilk tebrik eden kişi annesi oldu. Mutluluktan gözleri dolan anne, kızını öperek ona sarıldı ve sevincini birlikte paylaştılar.

SILA SARAYDEMİR KİMDİR?

Sıla Saraydemir, 22 yaşında Miss Turkey birincisi oldu. 1.80 boyunda olan Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi. 2025 Miss Turkey birincisi seçilen Sıla Saraydemir, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek.