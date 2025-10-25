Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

Influencer Sibil Çetinkaya, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla durumunun ciddiyetini duyuran Çetinkaya, 8 gündür devam eden yüksek ateş ve belirsiz virüs nedeniyle hem fiziksel hem de duygusal olarak tükendiğini ifade etti.

BİR ZAMANLAR AŞKLA GÜNDEMDEYDİ, ŞİMDİ SAĞLIK MÜCADELESİ VERİYOR

2023 yazında ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşk sayesinde magazin gündeminin zirvesine oturan influencer Sibil Çetinkaya, uzun süre sosyal medyada mutluluk pozlarıyla konuşulmuştu. Başlarda birbirlerinin yüzünü dahi göstermeye çekinen çift, zamanla neşeli ve doğal halleriyle takipçilerin sevgisini kazanmıştı.

Ancak 2025 yılına girilmesiyle birlikte ilişkilerinde sessizlik hakim olmaya başladı. Birlikte fotoğraf paylaşmayı bırakan, sosyal medyada etkileşimlerini azaltan çift hakkında Şubat ayında ayrılık iddiaları yayılmaya başladı. Kısa süre sonra da taraflardan ayrılık açıklaması geldi.

"ATEŞİM DÜŞMÜYOR, DAMARIM KALMADI"

Ayrılık sonrası gözlerden uzak kalan Çetinkaya, bu kez sağlığıyla gündemde. 8 gündür hastanede yattığını belirten fenomen isim, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yaşadığı süreci anlattı. Yüksek ateşin bir türlü düşmediğini ve net bir tanı konulamadığını belirten Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı, Yine bu gecede hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine, ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Story koyabilmek lüks oldu. Yan odada neler var sakin ol diyorum ama durmaksızın 39,5 ve üstü ateş olunca mantığımı kaybettim. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz, yediğim bir yemekten olduğu kesin ama sinirlerim zayıfladı, artık damarım kalmadı kan alınacak. Her gün kötüleşiyorum, endişeleniyorum artık, şikayetim için kusura bakmayın ama böyleyim, napıyım.

Çetinkaya, her gün yapılan kan testlerinin sonuçsuz kalmasının kendisini hem endişelendirdiğini hem de yıprattığını belirtti. Sürecin uzamasıyla birlikte psikolojik olarak da zorlandığını söyleyen Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm pozitifliğimi kaybettim. Ateş insanı kötü biri yapıyor. Hiçbir şey yiyemiyorum, düşmüyor. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş. Korkmaya başladığım için böyleyim, kusura bakmayın size de yansıttığım için… Ama bu da hayatımın bir parçası."