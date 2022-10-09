Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural damat oluyor! Düğün 2 gece 3 gün sürecek

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, nisan ayında evlilik teklif ettiği Merve Kaya ile bu akşam evlenmeye hazırlanıyor. Yalıkavak'ta kutlama yapan çifttenEngincan Ural'ın ailesinin mutluluğuna ise diyecek yok.

SİBEL CAN VE HAKAN URAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İlk kez kayınvalide olacak olan Sibel Can, mutluluğunu takipçileriyle paylaşırken Hakan Ural ise Instagram hesabından duygusal bir yazı paylaşımda bulundu.

"ÇOK DEĞİŞİK DUYGULAR İÇİNDEYİM"

Hakan Ural oğluyla olan nostaljik karelerin altına şunları yazdı; Allah mesut etsin. Çok erken yaşta baba olduk böylesi kısmetmiş neredeyse birlikte büyüdük çok değişik duygular geçici dünyada yaşanması güzel duygular duygularımı dile getirirken bir taraftan da hassas davranmaya çalışıyorum zira her konunun eksiği veya mağduru var muhakkak affola. Çok değişik duygular içindeyim gel gitli biraz şaşkın çünkü daha dün gibi aklımda hastaneden onu bebek sepeti ile çıkarışım ayağımda sallamalar uykusuz geceler parklarda oynamalar maçlara gidişlerimiz ve şimdi evleniyor hamdolsun baba olarak bunu yaşamak çok derin düşünce duyguları yaşatıyor Allah sağlıkla huzurlu bereketi ile mutlu etsin bir yastıkta kocatsın bugün bu haldeysem bakalım düğün gecesi ne olacağız, ayrıca bir baba olarak çok şanslıyım çok efendi terbiyeli saygılı bir evlada sahibim.... Alınmasın Melisa da çok hanım tabiki. Bu mutlu anımı duygularımı paylaşmak istedim sadece .... Mutluyum yani Allah hayırlısı ile her anne babaya yaşamayı nasip etsin!