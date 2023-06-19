Sezer İnanoğlu hapse girdi! Annesi 'Benim yüzümden' diyerek olayın iç yüzünü anlattı

Sezercik rolüyle hafızalara kazınan ve daha önce farklı suçlarla hakim karşısına çıkan Sezer İnanoğlu'nun sahte senetle yargılandığı davada hapse girdiği ortaya çıktı. 1 haftadır cezaevinde olan İnanoğlu'nun annesi, oğlunun kendisinin yüzünden hapse girdiğini belirterek "Villa satarken sahte senet verildi ben daha önce bir suça karışmadığım için beraat ettim ama oğlum benim yüzümden hapse girdi, çok üzgünüm" dedi.

Yeşilçam'daki birçok filmde 'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Sezer İnanoğlu'nun annesine ait bir davadan dolayı cezaevine girdi. 1 hafta önce hapse giren oyuncunun annesi Aysel İnanoğlu ise yaşananların ardından usta gazeteci Savaş Kalafat'a konuştu.

"OĞLUM BENİM YÜZÜMDEN 8 SENE HAPİS YEDİ"

Oğlunun kendisinin hatasından dolayı hapse girdiğini söyleyen Aysel İnanoğlu "Oğlum Sezer İnanoğlu benim yüzümden 8 sene hapis yedi. Boş yere yedi ve çok üzgünüm. Bunlar benim hatam yüzünden oldu. Bizim Sapanca'da villalarımız vardı. 8 tanesini eski belediye başkanına sattık ve hiçbir sorun olmadı. Bir tanesini de Kıbrıslı bir doktor aldı onda da bir sorun olmadı. Sitedeki bir dişçide kalan son evi almak istedi. Doktorla buluşarak evi gezdik ve sonunda 320 bin TL'ye anlaşarak evi almak istedi. Bana 'Abla benim 300 bin liram var, 20 bin TL'yi 3 aylık senet yapsam olur mu?' dedi. Ben de kabul ettim. Tapuya gittiğimizde çeki istedim o da 'ne acele ediyorsun arabada' dedi. Adapazarı'nda bankaya gittiğimizde 200 bin TL verdi. Yan sokakta olan şoförüme de evi sattığımız doktorun arkadaşı 6 aylık bir senet vermişler. Şoförüm bana 'senedin 3 aylık değil 6 aylık' dediğinde de almasını söyledim. Senedin günü gelince bankaya gittik ve bozdurmak istediğimizde de karşılıksız olduğunu öğrendik" dedi.

"ALACAKLI OLDUĞUMUZ DAVADA SUÇLU ÇIKTIK, SEZER CEZA ALDI"

Oğlunun daha önce uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve tehdit suçlarından dolayı sabıkasının olduğunu bu sebepten de hapis cezası aldığını söyleyen anne, sözlerine şöyle devam etti: "Ben de bu durumu gurur meselesi yaparak avukatıma parayı almak için dava açmasını istedim. Dava açıldı ve çekin karşılıksız olduğu ile imzanın sahte olduğu ortaya çıktı. Doktor da çekin kendisinin değil de bizim olduğunu söylemiş. Mahkemede şoförüm ve muhasebecim de ifade verdi. Benim şirketimde 20 bin lira alacaklı olduğumuz falan kayıtlı. Olayın sonunda da suçu benimle Sezer'in üzerine çıktı. Ben daha önce bir olaya karışmadığım için beraat ettim ama Sezer'in daha önceden cezası olduğu için o 8 sene cezası çıktı ve 8 ay hapis yatacak."

"OĞLUM BENİM YÜZÜMDEN HAPSE GİRDİ"

"Sezer bu durumdan dolayı hapse girdi ve çok üzgün. Oğluma bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Bu yaşanılanların düzeltilmesini istiyorum. Benim yüzümden oldu. Sezer daha yeni evlendi ve evliliği çok güzel gidiyor. Kendisi de çok düzeldi."

"BAVULUNU GÖZÜMÜN ÖNÜNDE HAZIRLADI, HER GÜN AĞLIYORUM"

"77 yaşındayım ve iki kere ameliyat oldum. Sezer de bu süreçte hep benim yanımdaydı. Sezer'e bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Ne yapacağımı bilemiyorum, bavulunu gözümün önünde hazırladı. Her gün ağlıyorum."

EV HAPSİNE ÇARTIRILABİLİR

Sezer İnanoğlu'nun avukat alınan cezaya itiraz ederek dava dosyasını istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaftan gelen cevap yerel mahkemenin kararını onaylayınca 8 yıllık ceza uygulamaya kondu. Mahkemeye itirazında suçsuz olduğunu belirten Sezer İnanoğlu "Benim söz konusu satışla ilgili hiçbir şekilde dahlim yoktur.Ceza alma nedenim şirketin yönetim kurulu üyesi olduğum içindir. Oysaki şirkette yönetim kurulu üyesi olsam da imza yetkim yoktur. Bütün yetkiler annem Aysel İnanoğlu'na aittir. Ben masumum" dedi. Annesinin hatası yüzünden başı derde girdiğini iddia eden İnanoğlu'nun davası istinafta onaylanmasının ardından avukatları tarafından bir üst mahkemeye gitti. Gelen bilgilere göre kilolarından dolayı sağlık sorunlarıyla mücadele eden İnanoğlu'nun hastalıkları nedeniyle ev hapsine çarptırılma durumu da gündemde.