Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, sosyal medya hesabından konseri öncesi yaptığı paylaşımda kısacık kestirdiğisaçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şevval Sam, Antalya'daki konseri öncesinde yeni tarzını sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında paylaştı. Sam, "Size bir sürprizim var. Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Çok heyecanlıyım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir" dedi.

"ÇOK YAKIŞMIŞ"

Usta oyuncu Melek Baykal, Şevval Sam'ın paylaşımına "Çok yakışmış, sana her şey çok yakışır" yorumunda bulundu.

İşte ünlü ismin yeni hali...