Sevda Demirel'in Damarları Patladı! - Haberler

Hayvan sever olarak tanınan eski manken Sevda Demirel'e komşusunun kedisi saldırdı. Demirel, vücudunun değişik yerlerindeki izleri ve yaraları gösteren görüntüleri de instagram hesabından paylaştı. Sevda Demirel komşusunun anne kedisinin saldırdığını beliterek "Anne kedi saldırdı. İnanılmaz canım acıyor. Ayak damarlarımı patlattı" dedi.

Kedinin saldırması üzerine ayakları kanlar içinde kalan Demirel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ünlü mankenin evine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ayaklarında açılan yerlere dikiş attı.

Yıllar önce Hande Ataizi'ye attığı tokatla gündeme yerleşen ve halen bu tokatla anılan Sevda Demirel, yıllar sonra Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokatla yeniden gündeme gelmişti.

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