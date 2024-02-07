Sette olay çıkardı! Fahriye Evcen, lüks karavanı gelmeden çekimlere başlamadı

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, bir mobilya markasının reklam yüzü oldu. 2 yıllık anlaşma imzalayan çift, 80 milyon TL kazanacak. Önceki gün çekim için sete giden çiftten Evcen, kendisine özel hazırlanan kulisin yanı sıra özel karavan isteyince kriz çıktığı ileri sürüldü.

KARAVAN GELMEYİNCE ÇEKİME BAŞLAMADI

Çapamag'ta yer alan habere göre, hazırlanması için reklamın çekileceği platoda kendisine özel bir kulis hazırlanan Fahriye Evcen'in özel bir karavan istediğini belirterek olay çıkardığı ileri sürüldü. Sette olay çıkardığı konuşulan oyuncu, karavan gelmeden çekimlere başlamadı. Krizin ardından Evcen'in isteği üzerine sete kısa süre içerisinde lüks bir karavan getirildi.

Setteki karavan krizi kısa sürede gündem olurken Fahriye Evcen'den henüz bir açıklama gelmedi.