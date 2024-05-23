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Sette kriz çıktı! Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrıldı

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Metin Akdülger, sezon finali öncesi başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrıldı. Veda mesajı yayınlayan Akdülger'in senaryodaki bazı sahnelerden rahatsız olduğu ve sette babasını oynayan Uğur Yücel ile arasında tartışma çıktığı söylentileri yayıldı.

Demet Akbağ, Necip Memili, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik bir veda yaşandı. Akdülger 12 Haziran'da sezon finali yapacak olan diziden ayrıldı.

REPLİKLERİNİ DEĞİŞTİRİYORDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Yücel ve Metin Akdülger arasında sette soğuk rüzgarlar esti. Karakteriyle ilgili "Atilla bunu yapmaz" diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya babası Hasan'ı oynayan Uğur Yücel'in "Hasan da bunu yapmaz" diyerek çıkıştığı ve ortamın gerildiği ileri sürüldü.

VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Metin Akdülger, dün akşam yayınlanan bölümle diziden ayrılırken Instagram hesabından da bir veda paylaşımı yaptı. Diziden kareleri yayınlayan oyuncu, "Hanımlar Beyler, hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla'da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Özge Özpirinçci de partnerinin veda paylaşımına "Bunu saymıyorum ve seni çok seviyorum! Karavanda biR köşem boş kaldı… İyi ki sen be Metin!" yorumunu yaptı.

Sette kriz çıktı! Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Metin Akdülger Sandık Kokusu Uğur Yücel Televizyon Magazin Haberler

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