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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! İşte ilk kareler

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Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendi. Sosyal medya hesabından soyadını güncellemesiyle evlendiği ortaya çıkan Pamuk, eşiyle ilk karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

Fransa'da futbol hayatını sürdüren ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süredir yurt dışında birlikte yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün sessiz sedasız evlendi. Çiftin nikahından ilk kareler de geldi.

Uzun süredir Türkiye'de projelerinin galasına dahi katılmamasıyla adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz gün Instagram hesabından soyadını "Yazıcı" olarak değiştirerek evlendiğini duyurdu. Güzel oyuncu bu sefer de Instagram hesabından nikahından ilk kareleri yayınladı. Pamuk'un "Bir zamanlar" notuyla yayınladığı paylaşımına Sibel Arna ve Müjde Uzman gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları geldi.

Sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan ilk kareler geldi

Sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan ilk kareler geldi

Sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan ilk kareler geldi

Sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan ilk kareler geldi

Sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan ilk kareler geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Melisa Aslı Pamuk Sosyal Medya Yusuf Yazıcı Futbol Magazin Yaşam Haberler

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