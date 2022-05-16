Ses yarışmasında "Fındık kurdu" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
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Bir döneme damga vuran "Bir Şarkısın Sen" adlı çocuk şarkı yarışmasıyla ünlenen "Fındık kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu, artık 23 yaşında. Çocukken söylediği şarkılarla ve sempatikliği ile akıllarda kalan Karagözoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı.
Küçük yaşlarda katıldığı şarkı yarışmasıyla adını duyuran Berna Karagözoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu. Henüz 9 yaşında iken Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in sunuculuğunu yaptığı "Bir Şarkısın Sen" çocuk şarkı yarışmasına katılan Berna Karagözoğlu, izleyenleri mest etmişti. Karagözoğlu, yarışmada "Fındık Kurdu" lakabıyla hafızlara kazınmıştı.
PAYLAŞTIĞI RESİMLER BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Yarışmaya katıldığında 9 yaşında olan küçük Berna, genç bir kız oldu. Sosyal medyada 120 binden fazla takipçisi olan genç şarkıcı, güzelliği ile de adından söz ettirdi. Karagözoğlu'nun paylaştığı fotoğraflar çok sayıda beğeni topladı.
İşte Berna Karagözoğlu'nun son hali:
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