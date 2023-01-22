Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisinden romantik afiş! Heyecan dorukta

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı merakla beklenen Aile dizisinin ilk afişi yayınlandı. Romantik afiş diziyi merakla bekleyneleri daha da heyecanlandırdı.