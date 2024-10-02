Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu

Sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, evinin kapılarınıilk kez bir derginin çekimi için açtı.Kendi kadar evi de merak edilen oyuncunun evinin sade ama bir o kadarda lüks olduğu olduğu görüldü.

Aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Türkiye'nin sevilen oyuncularından Serenay Sarıkaya, Dubai merkezli bir dergiye evinin kapılarını açtı. Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir'le olan ilişkisi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelirken bu kez lüks eviyle gündem oldu. Leopar desenli koltuğunda verdiği pozlar, beğeni yağmuruna tutulurken Sarıkaya'nın, yatağının üzerinde bulunan ayna çok konuşuldu. Çeşitli bitkilerin yer aldığı geniş ve büyük ev, zevkli bir tasarıma sahip. İddialı renklerle sade dizayn edilen evin, otantik havası Sarıkaya'nın hayranlarını büyüledi.

İşte eve ait birkaç fotoğraf karesi: