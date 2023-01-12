Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı, annesi Bircan Bali ve Arto Dalga'yı hedef aldı

Seren Serengil, birlikte çalıştığı Arto Dalga ve Bircan Bali ve program yapımcısı tarafından mobinge uğradığını söyleyerek Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı. Serengil'in annesi ise ayrılık kararının ardından Bali ve Dalga'yı hedef alarak "İki yalaka terbiyesizlik yapıyor. Ne Allahsız yaratık bunlar" dedi.

Uzun süredir Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı açıklamada mobinge uğradığını söyleyen Söylemezsem Olmaz programında ayrıldı. Uzun süredir kızının programdan ayrılması gerektiğini söyleyen anne Nevin Teoman, programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Arto Dalga'ya ateş püskürdü.

NEVİN TEOMAN: ALLAHSIZ YARATIKLAR

Kızının programda mobinge uğradığını ve haksızlık yapıldığını söyleyen Nevin Teoman, sosyal medya hesabından takipçilerine cevap verirken Bircan Bali ve Arto Dalga'yı hedef aldı. Bir kullanıcının "Devir kimlere kaldı. Hazımsızlık diz boyu" yorumuna cevap veren Nevin Teoman, "Rezalete bakar mısın canım. İki yalaka terbiyesizlik yapıyor, kanal izin vriyor. Sözleşme var, kızım bütün terbiyesiyle bekliyor. Ben hemen istifa et kurtul oradan dememe rağmen sabırla bekledi. Üç kere hastaneye kaldırıldı böyle bir düzen olur mu? Oda yetmedi fake hesaplarla saldırıyorlar. Bu kız onlara ne yaptı ne? Terbiyesiz, ne Allahsız yaratık bunlar. Bu memleket nereye gidiyor" dedi.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ PROGRAMINDAN AYRILDI

Uzun süredir rahatsızlıklarıyla mücadele eden Seren Serengil, birkaç kez canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında partnerleri Bircan Bali ve Arto Dalga ile yüzleşen ve kendisine mobing yapıldığını iddia eden Seren Serengil, dün yaptığı açıklamada programdan ayrıldığını duyurdu. Serengil, ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz Tv'de yorumculuğunu yapmakta olduğum 'Söylemezsem Olmaz' isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım."

"HAKARET VE HAKLARIMA İHLALE GÖZ YUMULDU"

"Her şeye, tüm mobbing ve baskılara rağmen bütün özverim, iyi niyetim ve anlayışımla devam ettiği programda, uzun zamandır Beyaz TV dışında başkaca bir çalışma hayatı olmamış kişileri, yapımcıyı ve diğer arkadaşlarımı da düşünerek bundan sonra başka bir yerde iş bulma imkanlarının piyasa koşulları gereği zor olduğunu bildiğimden kimsenin kazancıyla, çalışma hayatıyla en önemlisi de ekmeğiyle de oynamak gibi bir düşüncem olmayacağından bugüne kadar birçok farklı projede yer almış birisi olarak tarafımın böyle endişeleri bulunmadığından hiç kimseyi bir tercih yapmaya zorlamaksızın sulhen çözüm üretmek için çok çabalamış olsam da katlanmak zorunda kaldığım, her gün dozu daha da artan ve son aşamada şahsıma, aileme yapılan hakaretler ve kişilik haklarıma yapılan ihlaller ile tüm bunlara yapım ekibi tarafından da göz yumulmasa sebebiyle daha fazla olanlara tahammülüm kalmadığından aynı zamanda da durumdan sağlığımın da kötü yönde etkilenmesi üzerine programdan ayrıldığımı beni seven, soran, hatır bilen tüm değerli seyircilerim ve takipçilerim ile paylaşırım."