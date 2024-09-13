Serdar Ortaç araya girdi! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Turnike yarışmasını sunan Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir aşk yaşayan Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil, 1 ay önce yollarını ayırdı.

Ceylan ile ayrıldıktan sonra başka bir fenomen kadınla kamera karşısına geçen Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine geri döndü. Erbil, dün akşam Nagihan Karadere, Serdar Ortaç ve 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile bir balıkçıda görüntülendi. Mekan çıkışı Muhabir Online'a konuşan ünlü sanatçı, Serdar Ortaç'ın araya girmesiyle Ceylan'la barıştıklarını söyleyerek "Serdar ikimizi de aradı siz birbiriniz olmadan yapamazsınız dedi. Bende dedim ki Gülseren olmadan olmuyor" ifadelerini kullandı. Çiftin yanına gelen Serdar Ortaç da "Evet ben barıştırdım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil ile göz önünde bir ilişki yaşayan Gülseren Ceylan, 1 ay önce Instagram hesabından yaptığı açıklamada ayrıldıklarını duyurmuştu. Erbil ile bazı konularda anlaşamadıklarını söyleyen Ceylan "Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız, anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık" demişti.