Sema Şimşek ve Polat Bilgin, Sıfırıncı Gün dizisinin kadrosuna dahil oldu

Sema Şimşek ve Polat Bilgin, TV8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şimşek dizide "Derya" karakterine hayat verecekken Bilgin'in rolü henüz bilinmiyor.

Başrollerini Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Damla Colbay, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Uğur Uzunel, Esra Ruşan, Naz Çağla Irmak, Savaş Özdemir ve Turgay Tanülkü gibi isimlerin paylaştığı TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün, oyuncu kadrosunu genişletiyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Sıfırıncı Gün"e Sema Şimşek'in ardından Polat Bilgin de dahil oldu.

ROLÜ MERAK KONUSU OLDU

Dizide "Derya" rolüne hayat verip, Ejder'in (Yiğit Özşener) eşi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Sema Şimşek şimdiden heyecan uyandırırken, Polat Bilgin'in ise nasıl bir karakter ile diziye dahil olacağı büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yönetmen koltuğuna Ramo ve Suskunlar dizilerinin usta yönetmeni Çağatay Tosun'un oturduğu "Sıfırıncı Gün" dizisinin aksiyon ve macera dolu yeni bölümü cuma akşamı ekrana gelecek.