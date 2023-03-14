Selin Ciğerci... KONYA'DA YAŞANANLAR SONRASI İLK AÇIKLAMA!

Güzellik merkezinin Konya şubesinin açılışında protesto edilen Selin Ciğerci, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ciğerci, "Daha güçlüyüm ve dik durmaya çalışıyorum. Her zaman yaşadığım şeyler gibi hayatımda. Hepimizin bazı sınavları oluyor" dedi.

Kendi adını taşıyan güzellik merkezleri bulunan Selin Ciğerci, bayilik verdiği Konya şubesinin açılışında protesto edildi.

Ciğerci'nin olduğu merkezin önüne gelen kalabalık bir grup, "Konya'dan defol" "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" diyerek bağırdı.

Grup, olay yerine gelen polisler tarafından dağıtıldı.

"HEPİMİZİN SINAVLARI OLUYOR"

"Memleketim" dediği Konya'da uğradığı sözlü saldırı sonrası Instagram hesabından bir video yayınlayan Ciğerci, son durumu hakkında bilgi verdi.

Yeni açılacak İzmir şubesi hakkında bilgi verdiği bir videonun devamında Konya'da yaşanan olaylara değinen Ciğerci, "Çok mutluyum, benden ne beklediğinizi biliyorum.

Daha güçlüyüm ve dik durmaya çalışıyorum. Her zaman yaşadığım şeyler gibi hayatımda.

Hepimizin bazı sınavları oluyor. Geliyor, geçiyor. Dünden itibaren gözlerim biraz şiş.

Yeri geldiğinde onunla alakalı konuşacağım hiç merak etmeyin. Benim tek derdim istihdam sağlamak" ifadelerini kullandı.

"VAHİM OLAYDAN SONRA EVE DÖNDÜĞÜMDE AİLEM PERİŞAN HALDEYDİ"

Videonun ardından bir de yazılı açıklama yapan Selin Ciğerci, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Yaşadığım korku ve acıyı kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. O anlardan aklımda kalan tek şey yanımdakileri koruyabilmek için çırpındığım.

Teşekkürü borç bildiğim Konya Emniyet Müdürlüğünün tam ve zamanında müdahalesiyle kurtulduğum bu vahim saldırı akabinde evime döndüğümde canım annem ve babamı perişan halde buldum.

İkisi de 'gel bizimle yaşa biz seni her şeyden koruruz' diye yalvarıyorlardı.

Annemin baygınlık geçirip babamı şeker komasına girmekten son anda kurtarılması da cabası."

"AĞLAMAKTAN KONUŞAMIYORUM"

Duygularımı kontrol etmekte zorlanıyorum ve olayları anlatmaya çalışırken ağlamaktan konuşamıyorum hala.

Olay anından beri beni arayan, mesaj gönderen, sosyal medya üzerinden desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevenlerime sonsuz teşekkür ediyorum.

Bana yalnız olmadığımı hatırlatan, sayısız aileye istihdam sağlamaktan başka amacım olmadığımı görüp yanımda duran, destek olan herkesten Allah bin kere razı olsun. İnanıyorum ki sevgi ve hoşgörü dünyayı güzelleştirecek."

Ciğerci'nin paylaşımına Bartu Küçükçağlayan, Melek Mosso, Sinan Akçıl, Berfu Yenenler, Yasemin şefkatli ve Almeda Abazi'den destek yorumları yağdı.

ESKİ EŞİNDEN DESTEK GELDİ

Selin Ciğerci'nin yaşadığı olay sonrası eski eşi Gökhan Çıra'dan da destek gecikmedi.

Instagram hesabından eski eşine destek veren Çıra, "Böyle bir şeyi hiç kimsenin, hiçbir şehrin ne bu sözleri söylemeye hakkı nede de bu denli hareketler yapmaya hakkı vardır.

Bu yapılan tamamen karaktersizlik ve şerefsizliktir. Bunu savunan da benim gözde bizim gözümüzde aynı olmak zorundadır.

O şehrin insanları oradan ekmek yiyecek bunu düşünmeden gerçi düşünmeye akılları olsa böyle bir şey yapmaz, yapamazlar.

Tek diyeceğim yazıklar olsun" dedi.