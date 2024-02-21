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Selena dizisi müzikale uyarlanıyor, başrol için Sinem Kobal'a teklif götürüldü

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Bir dönem televizyon tarihine damga vuran Selena dizisinin müzikal olarak uyarlanması için hazırlıklar başladı. Müzikali başrolü için de dizinin yıldızı Sinem Kobal'a teklif götürüldü. İki çocuk annesi Kobal'ın projeyi kabul etmeyip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

2006-2009 yıllarında ATV ekranlarında yayınlanan Selena dizisiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizinin müzikale uyarlaması için çalışmaların başladığı ve başrol oyuncusu Sinem Kobal'a teklif götürüldüğü ileri sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kulislerden sızan bilgiye göre 6 yıl önce YouTube'a yüklenen ilk bölümü 24 milyon izlenen dizinin sahneye müzikal olarak uyarlanması için hazırlıkları başladı. Müzikal için uzun süredir bir projede yer almayan Sinem Kobal'a teklif götürüldü. Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra 2 kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal'ın teklife ne diyeceği ise merak konusu oldu.

Televizyon tarihine damga vuran ve 104 bölüm süren Selena dizisinin kadrosunda Gökhan Keser, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Sinan Çalışkanoğlu ile Zuhal Topal yer almıştı.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Sinem Kobal Televizyon Magazin Haberler

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