Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Seda Bakan, ekran görüntüsü paylaşarak Instagram hesabına kendinden başkalarının erişim sağladığını söyleyip, "Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hala hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış. İnşallah eli, ayağına dolaşır" dedi. Bakan, hesabını izinsiz kullanan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ünlü oyuncu Seda Bakan, yakın dostu Hadise ile "Esas Oğlan" dizisiyle kamera karşısına geçtikten sonra, "Son projede harcattın kendini" yorumunu beğenip, "Elim çarpmıştır" açıklamasında bulunmuştu. Hadis ise bu açıklamanın ardından Seda Bakan ile tüm fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırarak dostluklarına nokta koymuştu.

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etti: İnşallah eli ayağına dolaşır

Önceki gün de Bakan'ın hesabından, "Önce Tuba (Büyüküstün) sonra Hadise. Sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?" yorumu beğenildi.

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etti: İnşallah eli ayağına dolaşır

"İNŞALLAH ELİ, AYAĞINA DOLAŞIR"

Sosyal medyada çok konuşulan olayın ardından Seda Bakan ekran görüntüsü paylaşarak hesabına başka birilerinin girdiğini öne sürdü. Bakan paylaşımında, "Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hâlâ hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış, ben de hiç konduramayıp, kimsenin günahını almamıştım. İnşallah eli, ayağına dolaşır!" ifadelerini ekledi.

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etti: İnşallah eli ayağına dolaşır

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Seda Bakan'ın avukatı İsmail Filiz, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Seda Bakan Erel'in Instagram hesabına yasa dışı olarak girilmiş ve kamuoyu nezdinden olumsuz düşüncelere sebebiyet veren beğeni ve yorumlarda bulunulmuştur. Kötü niyetli ve spekülasyona yol açan bu kişi / kişiler hakkında savcılığa suç duyurunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verdi.

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etti: İnşallah eli ayağına dolaşır

Seda Bakan, "Zeytin Ağacı" dizisinde de Tuba Büyüküstün ile rol almıştı. Dizinin galasında Seda Bakan'ın, "Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözleri Büyüküstün tarafından, "Az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u (Yılmaz) tanımıyordum, sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun" şeklinde bölünmüştü. Büyüküstün'ün bu tavrı dikkat çekerken, "Seda, sus tamam, sus artık" demesi de kameralara yansımıştı.

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etti: İnşallah eli ayağına dolaşır

Kaynak: Haberler.com / Magazin
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu

9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya'da turiste şezlong dayağı! İşletmenin kapısına mühür vuruldu

Turiste şezlong dayağı! Bedeli işletme için epey ağır oldu
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü

Lüks araç seyir halindeyken küle döndü, fiyatı ekipleri bile şaşırttı
Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı
Enerji Bakanı Bayraktar tv100'e konuştu: Artık bu bölgenin çocuklarında geleceğe dair umutlar var

Terörle anılan bölgede petrol sevinci
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız'dan itiraf: Taş operasyonunda paraların yarısı başkana gitti

İmamoğlu'nun kasası itiraf etti: Paraların yarısı başkana gitti
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.